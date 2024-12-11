На 10-й линии В. О. до конца года благоустроят сквер имени ученого Эйлера

По словам горожан, в настоящее время там нет удобных пешеходных дорожек, скамеек и зон отдыха.

На Васильевском острове в Петербурге до конца 2025 года появится сквер имени ученого Леонарда Эйлера. Пространство благоустроят на 10-й линии между домами 31-33 и 37. Об этом рассказали в Смольном 5 марта.

По словам горожан, в настоящее время там нет удобных пешеходных дорожек, скамеек и зон отдыха. Сквер недостаточно освещен, а еще устарели элементы благоустройства, повреждено ограждение.

Так, специалисты проложат дорожки, организуют зоны для отдыха, установят уличную мебель, смонтируют освещение и проведут ремонт ограждения. Кроме того, зеленую зону оборудуют тематическими игровыми и спортивными детскими комплексами, музыкальными инструментами.

Ранее на Piter.TV: в Смольном утвердили проект благоустройства "Острова роз" на Пряжке.

Фото: пресс-служба Смольного