В Смольном утвердили проект благоустройства "Острова роз" на Пряжке

С 2022 года местные жители и добровольцы занимаются высадкой именных кустов роз на острове.

В Комитете по благоустройству Петербурга утвердили проект благоустройства набережной Матисова острова, проведение которого будет организовано по примеру работ на набережной реки Карповки. С 2022 года местные жители и добровольцы занимаются высадкой именных кустов роз на острове. Инициатор проекта Анна-Мария Матис поделилась радостью в соцсетях.

Благодаря вам у нашего прекрасного Петербурга появится чудесная отремонтированная набережная!!! При чем совсем рядом с любимейшим Мариинским театром. Надеюсь, посещение летних спектаклей теперь будет сопровождаться цветочной прогулкой на нашем общем "Острове роз"! Анна-Мария Матис, и нициатор проекта "Остров роз"

Проект активно развивается последние два года, в нём приняли участие более тысячи человек. В июне 2023 года было высажено 500 кустов роз вдоль всей длины острова. В 2024 году началась кампания по озеленению фасадов зданий. Тогда же на набережной установили памятник ангелу в честь петербургского скульптора Романа Шустрова, ушедшего из жизни во время пандемии.

Ранее мы сообщили о том, что на железнодорожном мосту через Охту создадут сквер.

Фото: ВКонтакте / Остров Роз l Петербург | Эко-культурный проект