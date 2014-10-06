На железнодорожном мосту через Охту создадут сквер

Администрация Красногвардейского района планирует выкупить объект.

Администрация Красногвардейского района планирует приобрести старый железнодорожный мост через реку Охту, как сообщает пресс-служба районной администрации.

Аукцион состоится в марте. После приобретения мост станет частью проекта по благоустройству территории. Уже сейчас на берегу Охты проводятся работы по созданию общественного пространства.

Железнодорожные пути через мост давно не используются. Жители района предложили превратить его в пешеходную зону с велосипедными дорожками.

Ранее мы сообщили о том, что скейт-парк на набережной Охты откроется ко Дню молодежи.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского