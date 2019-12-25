Скейт-парк на набережной Охты откроется ко Дню молодежи

Помимо трамплинов для скейтбордистов, в парке предусмотрена баскетбольная площадка.

Открытие нового бетонного скейт-парка на набережной реки Охта запланировано на этот год ко Дню молодёжи в Петербурге.

Скейт-парк разместится за Домом молодёжи "Квадрат", расположенным по адресу улица Передовиков, 16к2, сообщил глава Красногвардейского района Андрей Хорт, которого цитируют представители пресс-службы районной администрации.

Помимо трамплинов для скейтбордистов, в парке предусмотрена баскетбольная площадка. Также будут обустроены прогулочные дорожки.

Ранее мы сообщили о том, что на торги по СИЗО "Кресты" подали две заявки.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского