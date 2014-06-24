На торги по СИЗО "Кресты" подали две заявки

Одна заявка поступила 13 февраля, другая — 14 февраля. Задаток каждого участника составил 210,3 миллиона рублей.

На аукционе по продаже комплекса зданий бывшего СИЗО "Кресты", проводимом "Дом.РФ", участвуют два претендента. Эта информация содержится на сайте ГИС Торги.

Участники торгов обозначены номерами. Одна заявка поступила 13 февраля, другая — 14 февраля. Задаток каждого участника составил 210,3 миллиона рублей. Обе заявки признаны соответствующими требованиям, и ни одна из них не была отозвана.

Стартовая цена лота составляет 1,052 миллиарда рублей. Комплекс включает 29 объектов недвижимости и шесть земельных участков общей площадью 3,9 гектара. Некоторые здания входят в перечень выявленных объектов культурного наследия. Прием заявок завершился 17 февраля, итоги аукциона будут подведены 21 февраля.

Ранее сообщалось, что комплекс "Кресты" намерен приобрести совладелец билетного сервиса Kassir.ru и руководитель концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн. Бизнесмен планирует создать там "музей добра и зла", а также использовать часть помещений для проведения фестивалей и концертов.

Ранее миллиардер Финкельштейн планирует создать музей и концертную площадку в "Крестах".

Фото: Дом.РФ