Миллиардер Финкельштейн планирует создать музей и концертную площадку в "Крестах"

Приём заявок для покупки "Крестов" завершился 17 февраля, а торги состоятся 21 февраля.

Миллиардер Евгений Финкельштейн, владелец корпорации PMI и билетного оператора Kassir.ru, подтвердил своё участие в аукционе по продаже комплекса бывшей тюрьмы "Кресты". Бизнесмен планирует создать на территории объекта "Музей истории добра и зла" и концертную площадку.

Как рассказал Финкельштейн "Деловому Петербургу", пока существует только общая концепция проекта, детали будут раскрыты позже. По его словам, музей станет уникальным сочетанием истории, бизнеса, архитектуры и современных технологий.

Концертная площадка может быть организована на ограниченной территории, например, на месте бывшего зала для выгула заключённых. Однако окончательное решение по адаптации помещений под эту функцию ещё не принято.

Аудиторией проекта станут как петербуржцы, так и туристы, включая иностранных гостей города. Источники финансирования и экономическое обоснование проекта находятся в разработке. Финкельштейн не исключил, что в реализации проекта могут участвовать его партнёры по основному бизнесу, включая Kassir.ru.

Согласно данным СПАРК, Финкельштейн владеет 52,75% акций Kassir.ru, ещё 22% принадлежат Альфа-банку, а 10% — холдингу VK. Состояние бизнесмена оценивается в 2,59 миллиарда рублей.

Приём заявок для покупки "Крестов" завершился 17 февраля, а торги состоятся 21 февраля. Объект включает участки общей площадью 3,9 га и здания площадью 41,2 тыс. м², часть из которых являются объектами культурного наследия. Начальная цена лота — около 1 миллиарда рублей.

Фото: Piter.tv (архив)