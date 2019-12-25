Музей в бывших "Крестах" посвятят судьбам заключенных и устройству тюремной системы

В "Крестах" согласовали концепцию музея с мультимедийными экспонатами и лекторием.

В бывшей тюрьме "Кресты" в Петербурге создадут музейное пространство на всем подземном этаже корпуса № 1. Концепцию экспозиции уже согласовали. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Группы компаний "КВС", которая занимается реставрацией комплекса.

Экспозицию разделят на 2 тематические линии — "Человек" и "Система". Первая будет посвящена судьбам людей, чья жизнь была связана с "Крестами", а вторая расскажет об устройстве следственного изолятора, его правилах и ограничениях.

В музее представят документы и предметы, принадлежавшие сотрудникам и заключенным, а также мультимедийные экспонаты. Посетителям расскажут о ключевых событиях в истории страны и самой тюрьмы. Кроме того, в комплексе оборудуют лекторий для занятий студентов профильных вузов, в том числе будущих адвокатов и криминалистов.

Для гостей подготовят несколько ролевых маршрутов. Они позволят осмотреть комплекс с разных точек зрения: восприятие одних и тех же помещений будет зависеть от выбранного сценария. Подробности маршрутов и некоторые мультимедийные решения пока не раскрывают.

Музей станет частью будущего общественного пространства "Кресты". На территории бывшей тюрьмы также планируют открыть гостиницы, разместив номера в бывших камерах, обустроить прогулочную зону и рестораны.

Фото: ГК "КВС"