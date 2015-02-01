СИЗО "Кресты" выставил на торги за 1 млрд рублей

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 февраля 2025 года. Торги намечены на 21 февраля.

Госкорпорация "ДОМ.РФ" объявила аукцион по продаже исторического комплекса бывшего СИЗО-1 "Кресты" в Петербурге. Начальная цена лота составила 1,052 млрд рублей, сообщили 4 декабря в пресс-службе корпорации.

В лот входят участки общей площадью 3,9 га, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тыс. кв. м. Некоторые из них признаны объектом культурного наследия. Покупателям предстоит реставрация и адаптация помещений для современных нужд в соответствии с законодательством об охране памятников.

После реставрации на участке между улицами Комсомольской и Арсенальной набережной планируется создание многофункционального центра. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 февраля 2025 года. Торги намечены на 21 февраля. Продление срока экспозиции до трех месяцев должно способствовать участию максимального числа инвесторов.

Директор по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николай Сарокваша отметил, что это решение направлено на привлечение широкого круга инвесторов и развитие исторической памяти Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что петербургское депо Siemens выставили на торги за 1,4 млрд рублей.

Фото: "Дом.РФ"