Петербургское депо Siemens выставили на торги за 1,4 млрд рублей

Окончательные результаты аукциона планируется подвести 25 декабря 2024 года.

Росимущество объявило о проведении аукциона по продаже сервисного цеха, предназначенного для обслуживания поездов "Сапсан" и "Ласточка", построенного компанией Siemens в поселке Металлострой. Информация об этом появилась в издании "Коммерсантъ-СПб" 22 ноября.

Данный объект, находящийся на территории депо "Санкт-Петербург – Московское", состоит из здания общей площадью 12,3 тысячи квадратных метров и земельного участка площадью 11 тысяч квадратных метров. Стартовая стоимость лота установлена на уровне 1,45 миллиарда рублей. Окончательные результаты аукциона планируется подвести 25 декабря 2024 года.

Имущество ООО "Сименс Мобильность", владеющей данным объектом, было арестовано в пользу ОАО "РЖД" в рамках исполнительного производства. Данная компания, основанная в Москве в 2018 году, на 99,99% принадлежит немецкой Siemens Mobility GmbH.

В 2022 году Siemens принял решение временно прекратить свою деятельность в России в связи с введением международных санкций, прекратив поставки поездов и техническое обслуживание. Это вызвало судебные споры: в феврале 2023 года Арбитражный суд Москвы вынес постановление, согласно которому Siemens Mobility GmbH обязана продолжить исполнение контрактов с РЖД. За нарушение условий контракта предусмотрен штраф в размере 16 миллионов рублей за каждый день просрочки.

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Фото: Pxhere