"Дом.рф" показал, как выглядят "Кресты" перед продажей

Недавно госкорпорация передала Российской государственной библиотеке коллекцию фотографий комплекса, демонстрирующих его нынешнее состояние.

Следственный изолятор "Кресты" в Петербурге был закрыт в 2017 году, после чего ДОМ.РФ начал процесс его продажи. Торги несколько раз откладывались. Недавно госкорпорация передала Российской государственной библиотеке коллекцию фотографий комплекса, демонстрирующих его нынешнее состояние.

Основная цель передачи изображений заключается в сохранении визуального наследия этого значимого архитектурного памятника для потомков. Фотографии охватывают как внешние виды зданий, так и внутреннее убранство помещений, включая территорию бывшего исправительного учреждения. Среди известных личностей, которые когда-то находились в заключении в "Крестах", были Лев Троцкий, Казимир Малевич, Даниил Хармс, Иосиф Бродский и Лев Гумилев.

Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов подчеркнул, что эти снимки могут использоваться в различных областях, таких как наука, журналистика, просвещение, а также в средствах массовой информации и социальных сетях.

Ранее мы сообщили о том, что ограду вокруг больницы Святой Евгении воссоздадут в 2026 году.

Фото: "Дом.РФ"