Ограду вокруг больницы Святой Евгении воссоздадут в 2026 году

В начале 2025 года ожидается выделение целевой субсидии от Комитета по здравоохранению на реконструкцию.

Госпиталь для ветеранов войн намерен восстановить ограду вокруг здания больницы Красного Креста общины Святой Евгении на Старорусской улице, дом 3 (ныне – госпиталь для ветеранов войн). Об этом "Петербургскому дневнику" сообщил заместитель главного врача по хозяйственной части Сергей Данилов.

В начале 2025 года ожидается выделение целевой субсидии от Комитета по здравоохранению на реконструкцию. Весной, примерно в апреле-мае, планируется провести конкурс на выбор подрядчика для выполнения ремонтных работ в течение двух лет (2025-2026 годов). Данилов также уточнил, что в марте этого года Государственная административно-техническая инспекция дала больнице разрешение на выполнение подготовительных работ, включая монтаж временных ограждений вдоль периметра больницы.

Историческая ограда представляла собой деревянную конструкцию на каменном фундаменте. Её основание было выполнено из деревянных балок. Вход в больницу осуществлялся через высокую арку, которая опиралась на деревянные столбы.

Фото: Роман Пименов / "Петербургский дневник"