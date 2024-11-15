В бывшем СИЗО "Кресты" появятся два музея

Особенностью экспозиций станет мультисенсорный подход.

В бывшем СИЗО "Кресты" на Арсенальной набережной планируют открыть два музея. Вместе они позволят познакомиться с прошлым следственного изолятора с разных сторон, сообщил портал "Строительный Петербург".

Один из музеев разместится под землей — он займет весь подземный этаж в луче креста № 1. Второй, музей под открытым небом, раскинется на всей исторической территории комплекса. По задумке создателей, Группы компаний "КВС", такая двойная экспозиция поможет взглянуть на прошлое "Крестов" с разных ракурсов.

Центральным элементом музея под открытым небом станет сеть тематических маршрутов. Так, маршрут "Связь" раскроет роль комплекса в истории Петербурга через судьбы людей, культурные явления и важные события. "Детективный" маршрут погрузит гостей в атмосферу тайн, ведь он будет построен на историях расследований, дерзких побегов и загадок, которыми обросло прошлое "Крестов".

Особенностью экспозиции станет мультисенсорный подход. Арт‑объекты можно будет изучать на ощупь, а также знакомиться с материалами через аудиосопровождение. Как отметил генеральный директор ГК "КВС" Сергей Ярошенко, богатая история "Крестов" достойна разностороннего показа. По его словам, важно дать посетителям свободу выбора маршрута, позволить им самостоятельно открывать интересные факты и новые смыслы. Музей под открытым небом станет полноценной частью будущего общественного пространства и предложит особый способ взаимодействия с этим знаковым местом.

Фото: ГК "КВС"