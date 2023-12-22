Сроки продажи "Крестов" в Петербурге снова перенесли

Изначально на портале "Дом.рф" был указан II квартал 2024 года, однако сейчас там обозначен III квартал.

Cроки продажи комплекса зданий "Кресты" на Арсенальной набережной были снова перенесены. Изначально на портале "Дом.рф" был указан II квартал 2024 года, однако сейчас там обозначен III квартал. Как отмечает "Деловой Петербург", перенос не был прокомментирован представителями компании.

Замгендиректора "Дом.рф" Денис Филиппов во время ПМЭФ летом 2023 года заявлял о планах по продаже "Кресты" к концу года. В то же время, стоимость будущих торгов до сих пор не определена.

Комплекс "Кресты" – тюремное сооружение, построенное в период с 1884 по 1892 годы по проекту архитектора Антония Томишко. Оно имеет статус выявленного объекта культурного наследия и использовалось до 2017 года, после чего все заключенные были переведены в новый следственный изолятор в Колпино. В конце 2022 года государственная компания "Дом.рф", которая занимается реализацией имущества федеральных госструктур, получила объект в свою собственность. Общая площадь комплекса составляет 4,17 га и 43,9 тыс. кв.м. Вместе с тем, земля остается в государственной собственности.

Ранее вице-губернатор рассказал, что планируется построить на территории "Крестов".

Фото: citywalls.ru