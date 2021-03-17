Вице-губернатор рассказал, что планируется построить на территории "Крестов"

"Кресты" ранее были переданы под управление АО "ДОМ. РФ".

Комплекс зданий бывшей тюрьмы "Кресты" на Арсенальной набережной был передан под управление АО "ДОМ. РФ". Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко во время прямой линии, рассказал, что и когда появится на территории бывшей тюрьмы на Арсенальной набережной.

Задача – создать там общественно значимое место, востребованное не только у горожан, но и туристически привлекательное место, поэтому оно не разрывно связно сегодня и с именем города. Николай Линченко, вице-губернатор Петербурга

После историко-культурного исследования должен быть разработан качественный, обоснованный проект приспособления "Крестов", отметил портал "Строительный Петербург".

В ближайшее время мы поймем, кто станет победителем конкурсной процедуры, какие наработки появятся и по итогам предпроектных проработок мы уже поймем, в какой срок и что именно мы увидим в этом месте. Николай Линченко, вице-губернатор

Ранее стало известно, что здания бывшего СИЗО "Кресты" переоборудуют под арт-кластер.

Фото: citywalls.ru