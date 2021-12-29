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Здания бывшего СИЗО "Кресты" переоборудуют под арт-кластер
Сегодня, 22:45
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Здания бывшего СИЗО "Кресты" переоборудуют под арт-кластер

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Согласно плану объект станет новой точкой притяжения для гостей Северной столицы.

Сегодня, 15 июня, на ПМЭФ-2023 вице-губернатор Николай Линченко и заместитель гендиректора "ДОМ.РФ" Денис Филиппов подписали соглашение о совместной работе над развитием общественного пространства в бывшем СИЗО "Кресты". Об этом сообщили в Смольном. 

Здания переделают под современный арт-кластер. При этом "Кресты" сохранят историко-культурное значение. Согласно плану объект станет новой точкой притяжения для гостей Северной столицы. 

Напомним, что бывшая тюрьма "Кресты" в Петербурге передана АО "ДОМ.РФ".

Фото: Следственный изолятор №1 "Кресты"

Теги: изолятор кресты, переоборудование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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