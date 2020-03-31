Власти Петербурга выкупили здание для детского сада в Красносельском районе

После ремонта там появятся музыкальный и физкультурный залы, бассейн с раздевалками и лабораторией для анализа проб воды.

В среду, 29 декабря, в Смольном подписали постановление, в котором дом № 9 корпус 2 по улице Генерала Кравченко выкупят у инвестора. Об это рассказали в пресс-службе городской администрации.

В этом здании планируют разместить детский сад на 220 мест. Предполагается, что в садике будут учиться дети из жилых комплексов "Солнечный город" и "Английская Миля".

После ремонта там появятся музыкальный и физкультурный залы, бассейн с раздевалками и лабораторией для анализа проб воды. Кроме этого, предусмотрены кабинеты для дополнительного образования детей и медицинские кабинеты.

На сегодняшний день в доме уже установили автоматическую пожарную сигнализацию, тревожную кнопку и наружное видеонаблюдение.

Ранее в четырех районах Петербурга построят шесть школ и один детский сад. Реализация проектов включена в государственную программу "Развитие образования в Санкт‑Петербурге".

Фото: Piter.tv

