В четырех районах Петербурга построят шесть школ и один детский сад

Реализация проектов включена в государственную программу "Развитие образования в Санкт‑Петербурге".

В Петербурге по концессионным соглашениям построят шесть школ и один детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Новые учреждения при финансовом участии "Газпромбанка" появятся в Выборгском, Пушкинском, Красносельском и Невском районах. Школы расположатся в районах с активной жилой застройкой.

В Пушкине (Гуммолосары) возведут школу на 550 мест, а также образовательный комплекс – школа на 850 мест и детский сад на 220 малышей. Еще две школы на 550 и 825 мест появятся на проспекте Энгельса. Школа на 1375 мест запланирована на Октябрьской набережной. На Ленинском проспекте построят новую школу на 1100 учеников.

Также до сентября 2023 года в ЖК "Граффити" появится новая школа на 975 мест. Новую школу на 825 мест откроют к 2023 году в Юнтолово. И к 2024 году во Всеволожском районе появятся шесть школ.

Фото: Piter.TV