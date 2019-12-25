Новую школу на 825 мест откроют к 2023 году в Юнтолово

Также будет построен детский садик на 200 мест с бассейном.

К 2023 году в Юнтолово появится новые детский сад на 200 мест и школа для 825 учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе Госстройнадзора.

Разрешение на строительство в жилом квартале, ограниченном Ивинской улицей и Юнтоловским проспектом выдало надзорное ведомство. Начать строительство планируют в следующем году. К марту 2023 года планируется сдать детский садик, а школу к июню того же года.

Согласно проекту, в двухэтажном здании садика сможет разместиться 20 групп для детей в возрасте от 2 до 7 лет. Также в садике разместятся залы для занятия физкультурой, музыкой и бассейн. Для маломобильных граждан предусмотрены пандусы и лифты, а в отделке покрытий и стен используют спецматериалы.

В разноэтажном здании школы помещения будут разделены на учебные, общешкольные и территорию бассейна. Всего будет 4 этажа. В центре здания разместятся общешкольные помещения. В отдельном блоке будет находится начальная школа, а для бассейна предусмотрен блок с отдельным входом и вестибюлем для детей, занимающихся во внеурочное время.

Ранее на месте бывшей промзоны в Калининском районе возведут новый жилой квартал.

Фото: пресс-служба госстройнадзора Петербурга, pexels