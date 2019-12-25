На месте бывшей промзоны в Калининском районе возведут новый жилой квартал

Реализовывать проект будет ООО "Специализированный застройщик "Озерный край"".

В Петербурге утвердили проекты планировки территорий для развития автомобильного кластера в промзоне "Каменка" Выборгского района и жилого квартала в Калининском районе. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

В следующем году на территории автокластера появятся пять новых объектов автомобильной промышленности и инженерной инфраструктуры, а также три дорожных проезда. На проект готовы выделить 6 млрд рублей.

Также на месте бывшей промзоны на улице Академика Константинова построят новый жилой квартал. Реализовывать проект будет ООО "Специализированный застройщик "Озерный край"". Застройщик планирует возвести многоквартирный дом высотой до 43 метров с подземным гаражом и офисом врача общей практики, детский сад на 280 мест и школу на 1125 мест. Детский сад и офис врача будут переданы городу. Школа частично перейдет во владения Смольного.

Кроме того, власти города подумывают о реконструкции Родильного дома №17 под перинатальный центр, а также о строительстве объектов инженерного обеспечения.

Ранее Градкомиссия согласовала строительство трех домов и прибрежной гостиницы в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного