На Васильевском острове построят жилой квартал с детским садом и врачебным кабинетом

В отделке фасадов используют камень, кирпич, металл и штукатурку.

В Василеостровском районе планируют построить жилой комплекс с офисами, подземными парковками и детским садом. Новый квартал появится между Масляным каналом и Кожевенной линией. Проект разработало архитектурное бюро "Студия 44" по заказу девелопера "Остров Сити" и уже получил согласование городского КГА. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".