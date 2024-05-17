В Василеостровском районе планируют построить жилой комплекс с офисами, подземными парковками и детским садом. Новый квартал появится между Масляным каналом и Кожевенной линией. Проект разработало архитектурное бюро "Студия 44" по заказу девелопера "Остров Сити" и уже получил согласование городского КГА. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".Будущие корпуса будут отличаться по высоте и внешнему облику. В отделке фасадов используют камень, кирпич, металл и штукатурку. Один из домов дополнительно оборудуют кабинетами врача и офисным центром. Во дворах создадут игровые и прогулочные зоны — заезд для машин будет ограничен. В старом здании на Кожевенной линии откроется детский сад на 170 мест. Оно сохранит свои пропорции и архитектурный стиль. Фасады утеплят и восстановят исторический декор. Детский сад рассчитан на семь групп, в нём будет бассейн, музыкальный и спортивный залы, комнаты для кружков, спальные помещения и медицинские кабинеты. Также установят лифт и оформят входы в виде арок — в качестве образца архитекторы ориентировались на особняк Парамонова, расположенный неподалёку. Колледж судостроения в Петербурге обновят: проект реконструкции согласован. Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре
На Васильевском острове построят жилой квартал с детским садом и врачебным кабинетом
В отделке фасадов используют камень, кирпич, металл и штукатурку.
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