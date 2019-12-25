Колледж судостроения в Петербурге обновят: проект реконструкции согласован

Работы коснутся трёх существующих зданий учебного комплекса и включат строительство нового корпуса.

Колледж судостроения и прикладных технологий на Кронштадтской улице в Петербурге ждёт масштабное обновление. Градостроительный комитет города согласовал архитектурный облик будущей реконструкции, рассказал портал "Строительный Петербург".

Работы коснутся трёх существующих зданий учебного комплекса и включат строительство нового корпуса. Проект разработан архитектурным бюро "Ленгипроречтранс" по заказу городского Фонда капитального строительства и реконструкции.

Объекты на Кронштадтской улице сохранят узнаваемый архитектурный стиль и впишутся в ансамбль соседних зданий, включая Суворовское училище.

После завершения работ колледж сможет принять до 500 студентов. Здесь появятся новые учебные классы, спортивный и зрительный залы, столовая, производственные мастерские и библиотека. Также будет оборудована современная медицинская инфраструктура.

В Приморском районе Петербурга построят школу на 1100 учеников с бассейнами и медиатекой.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре