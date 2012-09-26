В Приморском районе Петербурга построят школу на 1100 учеников с бассейнами и медиатекой

Фасады школы оформят в гармонии с существующей застройкой района.

В Приморском районе Санкт-Петербурга одобрен архитектурный облик новой школы, которая появится на участке № 25 по Глухарской улице, недалеко от пересечения с Планерной улицей. Проект разработан архитектурным бюро "Мир" по заказу городского Фонда капитального строительства и реконструкции. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Новое образовательное учреждение рассчитано на 1100 учеников – 44 класса. В здании помимо учебных кабинетов будут оборудованы бассейны, спортивный и актовый залы, библиотеки с читальными залами, книгохранилище, медиатека, мастерские, столовая и пищеблок. Для первоклассников предусмотрены отдельные спальни.

Фасады школы оформят в гармонии с существующей застройкой района. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, парковка для автомобилей и велостоянки, а также специально выделенные зоны для высадки и посадки детей.

В двух новых ЖК в Невском районе заканчивают строительство школ.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре