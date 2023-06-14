В двух новых ЖК в Невском районе заканчивают строительство школ

Строительство проверил директор "Управления строительными проектами" Андрей Алферов.

В Петербурге близятся к завершению строительные работы в двух новых школах. Обе находятся на территориях современных жилых комплексов и будут принимать учеников уже в ближайшее время. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На объекте в ЖК "Пульс Премьер" строители заканчивают благоустройство и внутреннюю отделку здания школы на 1550 мест. Работы ведёт компания "Сэтл Октябрьская". Аналогичные этапы завершаются и в школе на 825 учеников, которую возводит компания "ЛСР. Недвижимость-СЗ" в ЖК "Октябрьская набережная".

Строительство проверил директор "Управления строительными проектами" Андрей Алферов в рамках выездного совещания 11 июля. Открытие учебных заведений обеспечит доступ к образованию для тысяч петербургских школьников в новых кварталах.

Также недавно был одобрен проект новой школы на 300 учеников в Невском районе.

Фото: СПб ГБУ "УСП"