В Петербурге одобрен проект новой школы на 300 учеников в Невском районе

В здании разместятся классы, читальный зал с медиатекой, книгохранилище, спортивный и актовый залы, а также спальные помещения и столовая.

В Невском районе Санкт-Петербурга появится новая современная начальная школа. Архитектурный проект уже получил согласование, а строительство планируется на участке между улицами Дыбенко, Крыленко, Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной.

В здании разместятся классы, читальный зал с медиатекой, книгохранилище, спортивный и актовый залы, а также спальные помещения и столовая. Проектом предусмотрено всё необходимое для комфортного пребывания и развития детей.

Во дворе будущей школы оборудуют игровые и спортивные площадки, зоны для прогулок и отдыха. Территорию также озеленят.

Школа рассчитана на 300 учеников и станет ещё одним шагом в развитии социальной инфраструктуры района.

На Русановской улице строят четырехэтажную школу.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре