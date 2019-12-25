В Петербурге число мест в колледжах выросло в полтора раза

Петербургские школы удерживают учеников в 10-х классах.

В Петербурге за последние годы количество мест в колледжах увеличилось в 1,5 раза — до 29 тысяч. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщила вице-губернатор Ирина Потехина. По её словам, рост связан с потребностью городской экономики в специалистах среднего звена, квалифицированных рабочих и инженерных кадрах.

При этом выбор выпускников в Петербурге отличается от общероссийской картины. Около 45% школьников после 9-го класса поступают в колледжи, а 55% продолжают обучение в 10-м классе. В среднем по стране это соотношение составляет 65% и 35%. Потехина связала это с высоким качеством петербургских школ, в которых ученики предпочитают оставаться. Специалисты требуются по всем направлениям, подчеркнула вице-губернатор.

Ранее студент Университета имени Бонч-Бруевича подал иск к вузу из-за отчисления в начале учебного года после спора с проректором.

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