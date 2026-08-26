Стало известно, сколько петербургских школ расположены в шаговой доступности

Максимальное приближение образовательных учреждений к жилью зафиксировано в Красноярске — расстояние уменьшилось сразу на 49 метров (с 341 до 292 м).

За последние пять лет (с августа 2021 по август 2026 года) количество общеобразовательных школ в 16 крупнейших городах России увеличилось на 15% – теперь их насчитывается более 4,9 тысячи. Об этом свидетельствуют данные геосервиса 2ГИС, пишет "Петербургский дневник".

Ближе всего к жилым домам школы расположены в Москве и Петербурге. Медианное расстояние до учебного заведения в обоих городах составляет всего 229 метров. При этом столице удалось не только сохранить лидерство, но и сократить этот путь еще на 8 метров. Петербург вплотную подобрался к Москве с аналогичным показателем.

В пятерку городов с самой высокой доступностью также вошли Уфа (275 м), Самара (277 м) и Казань (280 м). Среднее расстояние от дома до школы во всех миллионниках сейчас составляет 296 метров, что на 7 метров меньше, чем пять лет назад (тогда было 303 метра).

Максимальное приближение образовательных учреждений к жилью зафиксировано в Красноярске — расстояние уменьшилось сразу на 49 метров (с 341 до 292 м). Заметный прогресс показали Ростов-на-Дону (минус 21 метр) и Санкт-Петербург (минус 15 метров). Самый заметный прирост числа самих зданий (+70%) отмечен в Краснодаре, что связано с активным ростом населения города. На втором месте находится Петербург (+23%), на третьем – Красноярск (+18%). В топ-5 по темпам расширения школьной сети также вошли Екатеринбург (+17,2%) и Москва (+15,7%).

Фото: Piter.TV