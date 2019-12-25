Градкомиссия согласовала строительство трех домов и прибрежной гостиницы в Петербурге

Обязательным условием для застройщиков является строительство социальных объектов.

Градостроительная комиссия согласовала 4 обращения от застройщиков Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба комитета по строительству Петербурга.

Заседание прошло с участием вице-губернатора Николая Линченко. Компания ООО "Специализированный застройщик "Финансово-строительная корпорация "Северо-Запад" хочет построить комплекс апартаментов на 860 человек с подземной автостоянкой площадью 24 тыс. кв. м. на проспекте Мечникова, 40. Строительство разрешает только в том случае, если застройщик спроектирует, построит и безвозмездно передаст городу школу на 160 мест и помещение для врачей общей практики.

Для ООО "Загородная, 71", которое хочет построить жилье площадью более 68 тыс. кв.метров в Колпино, назвали следующее условие: строительство школы на 550 мест и также кабинет врача общей практики.

Еще одно жилищное строительство планируется на территории предприятия "Шушары". ООО "Специализированный застройщик "КВС-Московский" хочет создать там 577 тыс. кв. метров жилой площади для 20613 жителей. Ему предстоит построить не только школы и детские сады, но и объекты улично-дорожной сети.

ООО "Лахта Тауэрс" представила комиссии проект гостиничного комплекса на 376 человек. Для реализации проекта застройщику нужно благоустроить набережную, решить вопрос с парковочными местами.

Ранее Градостроительная комиссия Петербурга одобрила 18 из 20 проектов застройщиков.

Фото: Piter.TV