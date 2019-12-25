Градостроительная комиссия Петербурга одобрила 18 из 20 проектов застройщиков

Исполнение решений комиссии будет контролироваться профильными ИОГВ и приниматься во внимание при последующих обращениях застройщиков.

В Петербурге состоялось очередное заседание Градостроительной комиссии, которая рассмотрела 20 проектов от застройщиков. Члены комиссии одобрили 18 проектов. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе комитета по строительству.

Градостроительная комиссия одобрила проекты следующих застройщиков: ООО "Специализированный застройщик "ЛСР", ООО "РСТИ", СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции", ООО "Специализированный застройщик "Сэтл Октябрьская", ООО "Специализированный застройщик "Орион" и ООО "Специализированный застройщик "Меркурий", ООО "Специализированный застройщик "Терминал-Ресурс" и не только. Члены комиссии отказали лишь ООО "Специализированный застройщик "Вектор" и ООО СК "Доступное жилье".

Напомним, в августе этого года Градостроительная комиссия Петербурга запретила застройщикам возводить жилые комплексы, если на их территории не построены детские сады, школы и поликлиники.

Фото: Piter.TV