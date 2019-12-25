Смольный запрещает застройщикам возводить комплексы без социальных объектов

Власти работают над ликвидацией дисбаланса между жилой и социальной застройкой.

Градостроительная комиссия Петербурга запрещает застройщикам возводить жилые комплексы, если на их территории не построены детские сады, школы и поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На днях комиссия рассмотрела обращение компании "РСТИ-Нова", которая планирует возведение в Московском районе 44 тысяч квадратных метров жилья. Однако застройщик обязан построить детсад на 100 мест и школы на 200 мест. Также компания должна спроектировать и построить внутриквартальные проезды. Кроме того, компания передаст городу под объект здравоохранения встроенное нежилое помещение общей площадью 300 квадратных метров.

Еще одна компания – "Озерный край" планирует возвести в Калининском районе 128 тысяч квадратных метров жилья. Застройщик обязан передать городу помещения площадью 600 квадратных метров для размещения кабинета врача общей практики, построить за свой счет внутриквартальные проезды, детский сад на 280 мест и школу на 1125 мест.

Градостроительная комиссия создана в конце мая этого года. В начале июля состоялось первое заседание Градостроительной комиссии города. В рамках него было принято решение, что отныне следить за единым темпом строительства жилых комплексов и социальной инфраструктуры.

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Фото: Piter.tv