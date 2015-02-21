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Власти Петербурга проследят за единым темпом строительства жилья и социальных объектов
Сегодня, 18:07
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Власти Петербурга проследят за единым темпом строительства жилья и социальных объектов

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В Смольном состоялось первое заседание Градостроительной комиссии города.

В четверг, 1 июля, в Смольном состоялось первое заседание Градостроительной комиссии города. В рамках него было принято решение, что отныне следить за единым темпом строительства жилых комплексов и социальной инфраструктуры (школы, детские сады и др.) будет Градостроительная комиссия. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург"

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, за последние годы в городе наблюдается баланс между застройкой и строительством социальной инфраструктуры. Однако власти намерены улучшить показатели, поэтому "Градостроительная комиссия будет рабочим штабом для решения вопросов обеспеченности городских территорий социальной, дорожной и инженерной инфраструктурой". 

На первом заседании была сформирована рабочая группа комиссии, которая будет принимать заявления от застройщиков и изучать их предложения.

Ранее мы писали, что власти Петербурга потратят 2,3 млрд рублей на квартиры для очередников.

Фото: Piter.tv

Теги: градостроительная комиссия, социальные объекты, строительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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