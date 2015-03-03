В Петербурге сдали первый корпус ЖК "Парнас"

Жилой комплекс состоит из трех секций.

В Петербурге сдан первый корпус жилого комплекса "Парнас", расположенного в поселке Парголово. Застройщик "П1" получил разрешение на ввод первой секции (включает в себя 511 квартир) жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба комитета по строительству города.

Жилой комплекс состоит из трех секций, две из них в процессе строительства. Три секции состоят из 1541 квартиры на 54 162 квадратных метра.

Строительство ЖК началось в январе 2014 года. Изначально застройщик планировал сдать комплекс в 2016 году, однако этого не случилось. В 2018 году "Парнас" пополнил ряды "проблемных" комплексов, и комитет по строительству взял его на особый контроль.

Ранее мы писали, что в Парголово достроили ЖК "Три апельсина".

Фото: gov.spb.ru