В Парголово одобрили проект нового жилого комплекса с детским садом

Во дворах появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки, прогулочные пространства и озеленение.

В поселке Парголово согласовали архитектурный облик нового жилого комплекса, который построят на территории "Пригородный". Помимо жилья, проект предусматривает строительство детского сада на 110 мест и большого паркинга. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Комплекс расположится в южной части поселка, на свободном участке рядом с лесопарковой зоной. Он будет состоять из двух жилых корпусов, включающих семь секций. Отдельно построят гараж на 456 автомобилей, который отделят от жилой территории проездом и зелеными насаждениями.

Во дворах появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки, прогулочные пространства и озеленение. Дворы соединит арка, а детский сад разместится в центре квартала на собственной благоустроенной территории.

Будущим жителям предложат квартиры разных планировок — от студий до четырехкомнатных. Первые этажи домов займут магазины и предприятия сферы услуг. Фасады оформят в светлой нейтральной гамме с яркими акцентами у входных групп.

Проект также предусматривает открытые парковки для жителей и гостей, площадки для занятий спортом, беговую дорожку, места для выгула собак, хозяйственные зоны и площадки для раздельного сбора мусора.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре