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В Московском районе одобрили проект нового жилого комплекса с детским садом и школой
Сегодня, 16:25
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

В Московском районе одобрили проект нового жилого комплекса с детским садом и школой

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Во дворах ЖК появятся парки, детские игровые зоны и спортивные площадки.

Согласовали архитектурный облик нового жилого комплекса, который построят на территории на Пулковском шоссе. Помимо жилья, проектом предусмотрено строительство детского сада на 110 мест и большого паркинга, сообщил портал "Строительный Петербург".

Жилой фонд будет состоять из квартир разной планировки — от студий до трехкомнатных. Первые этажи будут оборудованы под встроенные помещения общественного назначения. Также предусмотрены подземные одноуровневые автостоянки, многоуровневые паркинги закрытого типа и открытые парковки.

В центральной части участка будут возведены детский сад и школа. Особое внимание в проекте уделили благоустройству. На территории предусмотрены парки, детские игровые зоны, площадки для занятий физкультурой, аллеи и зоны отдыха.

Ранее мы сообщали, что в поселке Парголово на территории "Пригородный" построят новый жилой комплекс.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре

Теги: детский сад, жилой комплекс, московский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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