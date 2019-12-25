В Парголово достроили ЖК "Три апельсина"

Застройщик уже получил разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию.

В Петербурге достроили жилой комплекс "Три апельсина", расположенный в поселке Парголово. Застройщик ООО "РСТИ" уже получил разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по строительству города 15 июля. Первые ключи от квартир дольщики смогут получить уже в конце этого лета.

Изначально сдать комплекс планировалось в 2016 году. Однако в январе 2019 года у группы компаний "Норманн" возникли финансовые трудности, в связи с чем строительство ЖК пришлось временно остановить. В ноябре 2020 года комитет по строительству решил помочь застройщику в строительстве комплексов "На Заречной" и ЖК "Три апельсина". В декабре этого же года стало известно, что достраивать "Три апельсина" будет ООО "РСТИ".

В настоящее время специалисты также завершают первый этап строительства ЖК "На Заречной": полностью восстановлено электропитание квартир, заканчивается восстановление вентиляции в паркинге, систем отопления, кондиционирования, водоснабжения и канализации. Работы выполнены на 90%. Комплекс планируют достроить в 2023 году.

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Фото: yandex.ru/maps