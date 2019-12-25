Новая промзона площадью около 100 тыс. кв. м появится на Волхонском шоссе

Работы планируется завершить в течение ближайших двух лет.

Производственную и складскую недвижимость построят на Волхонском шоссе. Площадь промзоны составит около 100 тысяч квадратных метров, сообщает "Деловой Петербург".

По словам генерального директора и совладельца ООО "Индустриальный парк "Альянс"" Александра Подсекина, в мегапромзоне разместятся восемь корпусов формата light industrial, рассчитанных на сборочные производства, производства упаковки, электроники и пр.

Кроме того, на территории комплекса предусмотрено строительство бизнес-центра и складских помещений. Работы планируется завершить в течение ближайших двух лет.

Ранее мы сообщили о том, что вклад малого и среднего бизнеса в ВРП Петербурга превысил 26%.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)