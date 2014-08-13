Вклад малого и среднего бизнеса в ВРП Петербурга превысил 26%

Малый и средний бизнес обеспечивает весомый вклад в формирование валового регионального продукта, составляющего более четверти (26%) от его общего объема.

В преддверии Дня международного признания микро-, малого и среднего бизнеса, который отмечается ежегодно 27 июня, комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга акцентировал внимание на значимости представителей МСП для региональной экономики.

Малый и средний бизнес обеспечивает весомый вклад в формирование валового регионального продукта, составляющего более четверти (26%) от его общего объема.

Заместитель главы исполнительной власти города Кирилл Поляков выделил амбициозные планы властей: к началу десятилетия 2030 года Петербург намерен увеличить численность малых и средних компаний-экспортеров до 10 тысяч единиц.

Ранее мы сообщили о том, что dласти Ленобласти заплатят педагогам и медикам 300 тыс. рублей за переезд из других регионов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)