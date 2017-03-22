Власти Ленобласти заплатят педагогам и медикам 300 тыс. рублей за переезд из других регионов

Помимо этого, власти региона активно разрабатывают стратегию прогнозирования потребностей в специалистах вплоть до 2032 года.

Ленинградская область внедряет дополнительные стимулы для привлечения квалифицированных кадров в сферу медицины и образования. С 2025 года региональные власти начали компенсировать работодателям затраты на привлечение специалистов из других регионов — размер компенсации составит 225 тысяч рублей на одного нового сотрудника.

Как сообщается на информационном портале Online47, полная сумма материальной помощи специалистам равна 300 тысячам рублей, из которых 75 тысяч покрывают сами работодатели собственными средствами. Уже сейчас программа вызывает живой отклик, а с 2026 года присоединиться к ней переезд смогут любые предприятия региона, подтвердившие свою потребность в новых кадрах местными администрациями.

Помимо этого, власти региона активно разрабатывают стратегию прогнозирования потребностей в специалистах вплоть до 2032 года. Эта мера направлена на заблаговременную подготовку образовательной системы к будущему состоянию рынка труда.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор оценил радиационный фон в Ленобласти.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")