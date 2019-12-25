Роспотребнадзор оценил радиационный фон в Ленобласти

Мониторинг проводился на постоянной основе посредством сети из 17 стационарных пунктов автоматизированной системы контроля радиационного фона (АСКРО).

Роспотребнадзор опубликовал доклад, согласно которому радиационная обстановка в Ленинградской области в 2024 году оставалась безопасной и находилась в границах естественного уровня.

Мониторинг проводился на постоянной основе посредством сети из 17 стационарных пунктов автоматизированной системы контроля радиационного фона (АСКРО). Данные посты расположены близ Ленинградская АЭС и прочих потенциально опасных объектов, включая населенные пункты Сосновый Бор, Лебяжье, Усть-Луга, Кингисепп, Гатчина, Луга, Волосово, Кировск, Тихвин, Кириши, Выборг, Приозерск и другие.

Полученная информация показала, что мощность эквивалентной дозы излучения варьировалась от 0,05 до 0,29 микрозиверта в час, что соответствует средним многолетним нормам региона.

Самые высокие показатели гамма-фона наблюдались в Выборге, что объясняется наличием естественных гранитных пород, выступающих естественным источником радиации. За весь прошедший год нарушений нормальных значений радиационного фона не выявлено.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти обсудили причины повышения цен за электричество.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти (архив)