В Ленобласти обсудили причины повышения цен за электричество

Участники заседания детально рассмотрели структуру формирования тарифов ЖКХ, обратив особое внимание на механизмы ценообразования и обоснование действующих ставок.

Во вторник, 24 июня, в Доме правительства Ленинградской области состоялась рабочая встреча губернатора Александра Дрозденко с парламентариями Законодательного собрания региона. Основной темой обсуждения стали факторы, влияющие на рост тарифов на электроэнергию.

Участники заседания детально рассмотрели структуру формирования тарифов ЖКХ, обратив особое внимание на механизмы ценообразования и обоснование действующих ставок. Александр Дрозденко обозначил текущие тарифы как сбалансированные и экономически обоснованные.

Глава региона подчеркнул, что любые попытки расширить границы тарифных уровней неизбежно повлекут за собой удорожание энергоресурсов. Одновременно губернатор предупредил депутатов, что искусственное занижение текущих тарифов способно нанести ощутимый удар по экономической стабильности региона и привести к стремительному скачку цен на электричество уже в ближайшие месяцы — до 20%.

Ранее мы сообщили о том, что экологическая акция по сбору батареек проходит в Ленобласти.

Фото: Pxhere