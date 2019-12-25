Экологическая акция по сбору батареек проходит в Ленобласти

Во вторник собранную партию батареек передали сотрудникам Центра для дальнейшей переработки.

Компания "РКС-энерго" продолжает реализацию акции по сбору и экологически безопасной утилизации старых батареек. Каждый житель Ленинградской области может внести вклад в защиту природы, сдав использованные элементы питания в ближайшем отделении компании.

Экологическая инициатива началась в январе 2025 года и включена в долгосрочный проект по формированию культуры бережного отношения к экологии и минимизации негативного воздействия отходов на окружающую среду. Акция организована совместно с Центром Ленинградской области по обращению с отходами и осуществляется в рамках региональной программы "Охрана окружающей среды".

Во вторник собранную партию батареек передали сотрудникам Центра для дальнейшей переработки.

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Фото: Unsplash (Tim Winkler)