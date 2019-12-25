Лось уплыл от туристов по реке Свирь

Устроенный туристами палаточный городок походил на оживленный муравейник, наполнив окрестности звуками людских голосов и запахом дыма от костров.

Сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника заметили любопытную сценку во время праздничных дней: вдоль реки Свирь смело направлялся лось, совершенно невозмутимо преодолевая путь среди движущихся судов.

На другом берегу реки активно кипела жизнь туристов: устроенный ими палаточный городок походил на оживленный муравейник, наполнив окрестности звуками людских голосов и запахом дыма от костров.

Вероятно, объясняют специалисты заповедника, столь беспокойная обстановка заставила животное совершить путешествие через реку, стремясь достичь спокойствия лесных просторов заповедника, где оно сможет обрести долгожданный покой и защиту от шума человеческого присутствия.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти спасли травмированного аиста с птенцами.

Фото: Нижне-Свирский государственный заповедник (Вера Рыженкова)