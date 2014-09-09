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В Челябинске потушили крупный пожар в промзоне

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По предварительной информации, пострадавших нет.

В Челябинске потушили крупный пожар в промзоне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 27 мая. В промзоне загорелись деревянные поддоны на открытой площадке и четыре грузовых авто. Площадь огня составила 800 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении пожара участвовали более 70 специалистов и 24 единицы техники. Спустя время огонь был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Ставрополье потушили пожар в торговом центре.

Видео: МЧС России

Теги: мчс россии, пожар, промзона, челябинск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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