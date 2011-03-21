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До сентября 2023 года в ЖК "Граффити" появится новая школа на 975 мест
Сегодня, 14:39
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До сентября 2023 года в ЖК "Граффити" появится новая школа на 975 мест

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Новое учебное заведение расположится по адресу: Пригородный, участок 23.

Застройщик АО "Ойкумена" получил разрешение на строительство школы на 975 мест в жилом комплексе "Граффити", расположенном в Приморском районе. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург"

Новое учебное заведение расположится по адресу: Пригородный, участок 23. Застройщик планирует возвести четырехэтажное здание, в котором появятся бассейн, учебные классы, лаборатории и мастерские, актовый и спортивные залы. 

Изначально школу планировали открыть еще в 2019 году. Первая задержка связана с изменением в законодательстве о долевом строительстве, затем застройщику пришлось скорректировать исходно-разрешительную и проектную документацию. Теперь школу планируют ввести в эксплуатацию до сентября 2023 года. 

Также к 2023 году новые детский сад на 200 мест и школа для 825 учащихся появятся в Юнтолово.

Фото: yandex.ru/maps

Теги: жк граффити, строительство, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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