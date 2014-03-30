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К 2024 году во Всеволожском районе появятся шесть школ
Сегодня, 11:01
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К 2024 году во Всеволожском районе появятся шесть школ

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Школы возведут в Кудрово, Мурино, Янино-1 и Новом Девяткино.

В 2022-2024 годах во Всеволожском районе Ленобласти по концессии планируют построить шесть школ на 7 тысяч мест. Информация появилась на странице комитета по строительству области в Instagram. 

В Кудрово возведут две школы на 1600 и 825 мест. Еще две школы на 1175 мест появятся в Мурино. И по одной школе построят в Янино-1 (1200 мест) и Новом Девяткино (1120 мест). В настоящее время "застройщики, которые будут возводить школы, завершают подготовку необходимых документов".

Также Ленобласть получит 1,15 млрд рублей на строительство и реконструкцию социальных объектов.

Фото: Piter.TV

Теги: строительство, школы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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