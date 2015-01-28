Ленобласть получит 1,15 млрд рублей на строительство и реконструкцию социальных объектов

В регионе будут развивать сельские территории.

Минсельхоз РФ одобрил 17 проектов комплексного развития сельских территорий Ленобласти на 2022-2024 годы. На их реализацию регион получит 1,15 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В 2022 году реализуют два проекта в Ломоносовском и Лужском районах. Обновление ждет Аннинские среднюю школу и детский сад, запланировано строительство распределительного газопровода и реконструкция здания Дома культуры в поселке Новоселье. В поселке Оредеж построят футбольное поле с натуральным травяным покрытием, пройдет капитальный ремонт поселкового детского сада, средней школы и дома творчества.

В 2023-2024 году реализация проектов начнется в Бокситогорском, Волосовском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском, Приозерском и Тосненском районах. Запланировано строительство детского сада и спортивной школы в городе Коммунар, спортивных площадок в поселке имени Тельмана, Войскорово, Малом Верево, Рабитицах, строительство дома культуры в поселке Лебяжье, реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса и дома культуры в Вознесенье.

Ранее мы писали, что Ленобласть получит 8,7 млрд рублей инфраструктурного кредита на строительство дорог.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти