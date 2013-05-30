Ленобласть получит 8,7 млрд рублей инфраструктурного кредита на строительство дорог

Правительство РФ выделит Ленобласти инфраструктурный кредит на всю подготовленную дорожную заявку. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Регион получит в ближайшие три года 8,7 миллиарда рублей под 3% годовых. Кредит выдали на 15 лет, но его можно погасить досрочно.
Областью было заявлено три дорожных проекта: строительство обхода Мурино (сумма кредита — 2,2 млрд рублей), выезд из Кудрово на Мурманское шоссе (4 млрд рублей), продолжение реконструкции Колтушского шоссе (2,5 млрд рублей).
Недавно Петербург выбрал подрядчика для проектирования объезда Мурино.
Фото: Piter.tv
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