Ленобласть получит 8,7 млрд рублей инфраструктурного кредита на строительство дорог

Регион получит в ближайшие три года 8,7 миллиарда рублей под 3% годовых.

Правительство РФ выделит Ленобласти инфраструктурный кредит на всю подготовленную дорожную заявку. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Регион получит в ближайшие три года 8,7 миллиарда рублей под 3% годовых. Кредит выдали на 15 лет, но его можно погасить досрочно.

Областью было заявлено три дорожных проекта: строительство обхода Мурино (сумма кредита — 2,2 млрд рублей), выезд из Кудрово на Мурманское шоссе (4 млрд рублей), продолжение реконструкции Колтушского шоссе (2,5 млрд рублей).

Недавно Петербург выбрал подрядчика для проектирования объезда Мурино.

Фото: Piter.tv