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Петербург выбрал подрядчика для проектирования объезда Мурино
Сегодня, 10:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург выбрал подрядчика для проектирования объезда Мурино

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Протяженность городской части дороги составляет около километра.

Петербург выбрал подрядчика для проектирования городской части объезда Мурино в створе Пискарёвского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Протяженность городской части дороги составляет около километра. Что касается большей части объезда (7 км), то она проходит по территории 47 региона и уже запроектирована.

Ранее Ленобласть включила данный объект в перечень приоритетных для получения кредита на его строительство.

Недавно в  дорожном комитете Ленобласти прокомментировали ситуацию с заторами на новой развязке в Западном Мурино.

Фото: Piter.tv

Теги: дорога, мурино
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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