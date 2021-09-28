В дорожном комитете Ленобласти прокомментировали ситуацию с заторами на новой развязке в Западном Мурино

В ведомстве подчеркнули, что развязка не сможет решить все транспортные проблемы города.

В пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти прокомментировали ситуацию с заторами на новом круговом перекрестке на съезде с КАД в Западном Мурино. Ранее в соцсетях начали появляться жалобы на дорогу от местных жителей.

В ведомстве отметили, что пробки возникают из-за того, что не все водители соблюдают ПДД. В будущем полосу в сторону Охтинской аллеи планируется отделить в сторону, чтобы автомобилисты не могли влезть в этот съезд с остальных полос.

В Комитете напомнили о главном "плюсе" развязки: она решила вопрос с выездом и съездом в город. Ранее водителям приходилось проводить время на разбитой трассе вдоль КАД. Нужно понимать, что, пока не будет развита сеть улиц Мурино, развязка не сможет решить все транспортные проблемы города. Жители сами выступали против продолжения дороги от "кольца" в сторону проспекте Авиаторов Балтики. Съезд нужен, чтобы водители с жилых кварталов смогли выезжать сразу же на развязку.

Видео: пресс-служба АО "ПО" Возрождение"