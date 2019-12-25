В Ленобласти на нескольких трассах снизят скорость из-за ремонта дорог

Дорожные работы ограничат движение на "Коле", "Нарве" и других трассах Ленобласти.

В четверг, 8 октября, на ряде федеральных трасс Ленинградской области будут действовать ограничения движения в связи с дорожными работами. Водителям придется снижать скорость на отдельных участках магистралей. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На трассе Р-21 "Кола" ограничения введут на отрезке с 12-го по 260-й километр с 08:00 до 19:00. Специалисты займутся мойкой и очисткой дороги, ремонтом, выправкой и установкой дорожных знаков. Аналогичные работы запланированы на трассе М-10 "Россия" с 593-го по 674-й километр в то же время. На 652-м километре в направлении Москвы круглосуточно будут восстанавливать барьерное ограждение.

На А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" с 08:00 до 17:00 ограничат движение по правой полосе на участке с 34-го по 34-й километр в обоих направлениях. Там будут косить траву и устранять размывы. На отрезке с 106-го по 149-й километр с 08:00 до 19:00 проведут обслуживание дорожных знаков и другие работы. На трассе А-114 "Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 "Кола" ограничения с 08:00 до 19:00 затронут участок с 331-го по 531-й километр.

На трассе А-181 "Скандинавия" с 08:00 до 20:00 будут косить траву, ремонтировать люки и наносить дорожную разметку на нескольких участках. На подъезде к Выборгу № 1 с 1-го по 3-й километр с 08:00 до 19:00 запланирована уборка мусора у барьерного ограждения. На подъезде к МАПП "Светогорск" с 08:00 до 20:00 будут ремонтировать водоотводные лотки и очищать покрытие от пыли и грязи. На трассе А-181 "Магистральная" с 08:00 до 20:00 устранят деформации дорожного покрытия на участке с 0-го по 124-й километр.

На трассе А-121 "Сортавала" запланированы уборка мусора, мойка покрытия, замена секций барьерного ограждения, ремонт водоотводных лотков и устранение повреждений дороги. Работы пройдут на нескольких участках, в основном с 08:00 до 20:00. На отрезке с 33-го по 34-й километр в направлении Петербурга ограничения из-за восстановления гидроизоляции и защитного слоя бетона действуют с 6 октября до 20:00 16 октября.

На трассе А-180 "Нарва" с 08:00 до 17:00 ограничат правую полосу в направлении Кингисеппа на участке с 35-го по 40-й километр. Там будут очищать ливневые лотки.

На трассе Р-23 Санкт-Петербург — Псков ограничения введут на нескольких отрезках. С 10:00 до 17:00 на участке с 69-го по 73-й километр будут проливать швы и трещины. С 08:00 до 17:00 на других участках займутся подсыпкой и планировкой обочин, а с 09:00 до 18:00 нанесут дорожную разметку.

Водителям рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании поездок и соблюдать требования дорожных знаков в местах проведения работ.

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Фото: Piter.TV