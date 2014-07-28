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Из бюджета Петербурга выделят субсидии на переоборудование транспорта под использование газомоторного топлива
Сегодня, 22:11
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Из бюджета Петербурга выделят субсидии на переоборудование транспорта под использование газомоторного топлива

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Их общий объем в 2024 году превышает 34,6 млн рублей.

Губернатор Петербурга 14 июня подписал постановление о выделении субсидий на переоборудование транспорта под использование газомоторного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Отмечается, что стартует прием заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые выполняют работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива и предоставляют скидку владельцам транспортных средств на указанные работы. Документы можно подать через личный кабинет на сайте СПб ГБУ "Центр развития и поддержки предпринимательства".

Мера направлена на расширение использования метана в качестве моторного топлива и улучшение экологической ситуации в Петербурге. 

Постановлением предусмотрен порядок предоставления субсидий из федерального и городского бюджетов. Их общий объем в 2024 году превышает 34,6 млн рублей. Это позволяет переоборудовать 409 единиц транспортной техники. 

Ранее мы рассказывали о том, что трем авиакомпаниям из бюджета Петербурга выделят более 30 млн рублей субсидий.

Фото: Piter.TV

Теги: переоборудование, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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