Из бюджета Петербурга выделят субсидии на переоборудование транспорта под использование газомоторного топлива

Их общий объем в 2024 году превышает 34,6 млн рублей.

Губернатор Петербурга 14 июня подписал постановление о выделении субсидий на переоборудование транспорта под использование газомоторного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Отмечается, что стартует прием заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые выполняют работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива и предоставляют скидку владельцам транспортных средств на указанные работы. Документы можно подать через личный кабинет на сайте СПб ГБУ "Центр развития и поддержки предпринимательства".

Мера направлена на расширение использования метана в качестве моторного топлива и улучшение экологической ситуации в Петербурге.

Постановлением предусмотрен порядок предоставления субсидий из федерального и городского бюджетов. Их общий объем в 2024 году превышает 34,6 млн рублей. Это позволяет переоборудовать 409 единиц транспортной техники.

Ранее мы рассказывали о том, что трем авиакомпаниям из бюджета Петербурга выделят более 30 млн рублей субсидий.

Фото: Piter.TV